نقل مباراة الزمالك وشباب الضبعة في كأس مصر إلى بتروسبورت

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات التابعة لاتحاد الكرة المصري نقل مباراة الزمالك وشباب الضبعة في دور الـ32 من كأس مصر إلى استاد بتروسبورت.

وكان مقررا إقامة المباراة في استاد الإسماعيلية يوم 31 مارس الجاري.

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لكن عامر حسين قال لـFilGoal.com يوم الثلاثاء: "تم نقل مباراة الزمالك وشباب الضبعة إلى بتروسبورت بناء على طلب الفريقين".

وأضاف "أيضا تم نقل شبين وسموحة إلى استاد الإسكندرية من استاد غزل المحلة بعد طلب شبيه وموافقة الفريق السكندري".

ويبحث الزمالك عن الحفاظ على لقبه الذي تُوج به في النسخ الثلاثة الأخيرة على التوالي.