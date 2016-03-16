«تنفيذي» الشارقة يطلع على سير العمل في المشروعات السكنية

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، في مكتب سمو الحاكم، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات الهامة المتعلقة بتقديم العديد من الخدمات للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارة، والاطلاع على سير العمل في المشروعات السكنية وتطوير البنى التحتية.

وفي مستهل الاجتماع هنأ المجلس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات» بمناسبة منحها وسام «جواهر للعطاء» من قبل حرم صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، وذلك تقديراً لعطاءات سموها في مختلف المجالات.

وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة اطلع المجلس على تقرير دائرة شؤون الضواحي والقرى حول متابعة شؤون ذوي المتوفين في إمارة الشارقة، وأوضح خميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى أنه بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تقوم دائرة شؤون الضواحي والقرى بمتابعة شؤون أهالي المتوفين في الإمارة؛ سعياً للتخفيف عليهم في أوقات العزاء. وأصدر المجلس القرار رقم 9 لسنة 2016 بشأن منع صيد وبيع وحيازة الطيور المهاجرة البرية والبحرية المهددة بالانقراض في الشارقة..

وينص القرار في المادة رقم (1) على أن يمنع صيد وبيع وحيازة الطيور المهاجرة البرية والبحرية والطيور المهددة بالانقراض، ودون الإخلال بأي عقوبة يقضي بها أي تشريع اتحادي أو محلي سارٍ في الإمارة، يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة رقم (1) من هذا القرار بغرامة مالية قدرها 10.000 درهم، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى.