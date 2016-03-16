23 مليون مشاهدة حول العالم لوسم #نحن_أولاد_زايد

شهد وسم #نحن_أولاد_زايد الذي أطلقه مغردون عبر «تويتر» تفاعلاً كبيراً، حيث تجاوز عدد متابعي الوسم الـ 42 مليون متابع ليتصدر بذلك الترند الإماراتي.

وتفاعل المغردون مع الوسم ودونوا عبارات الفخر والاعتزاز بالانتماء لمدرسة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأكدوا سيرهم على خطى القيادة الرشيدة، وانتماءهم لدولة الإمارات العربية المتحدة وطن العز والفخر..

حيث دوّن أحد المغردين «#نحن_اولاد_زايد على الوعد باقون وعلى الوطن محافظون نحن رجالٌ عاهدوا الله على الدفاع عن الوطن والذود عنه.. أرواحنا دون الوطن فداء»، ودوّن آخر «#نحن_اولاد_زايد نعم أولاد زايد نفدي بأرواحنا الإمارات وولي أمرنا، وندافع عن عرضنا وعن أهلنا، نموت وتعيش #الإمارات».

القدوة الحسنة

ودونت مغردة «#نحن_أولاد_زايد تربينا على يد المعلم والقائد وزايد هو القدوة الحسنة التي نقتدي بها.. اللهم ارحمه وأكرمه في جنتك، هذا اللقب كل إماراتي يفخر به ويزيده عزة وشموخاً.. والله يرحمك يا أبونا زايد اسمك يرفعنا بين الأمم».

ودوّن متابع للوسم «تربينا على حب الإمارات، وتشربنا الشجاعة منذ نعومة أظفارنا، الوطن بالنسبة لنا هو الحياة التي نعيشها، عندما تتفاخر الشعوب بقادتها تذكرهم بشكل عام، ولكننا في الإمارات نتفاخر بأننا #نحن_أولاد_زايد فهو القائد الأول والوالد الذي يعتز به التاريخ».