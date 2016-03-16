أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

نهيان بن مبارك وأحمد بن طحنون يحضران أفراح قبيلة الظاهري

Google+ Print
نهيان بن مبارك وأحمد بن طحنون يحضران أفراح قبيلة الظاهري نهيان بن مبارك وأحمد بن طحنون يحضران أفراح قبيلة الظاهري

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، حفل العرس الجماعي الذي أقيم مساء أمس بقاعة هيلي للاحتفالات في مدينة العين، بمناسبة زفاف 22 شاباً وفتاة من أبناء قبيلة بن مران الظاهري.

وأكد صالح بن خلفان بن مران الظاهري، في كلمة له بهذه المناسبة، حرص أبناء القبيلة على المشاركة في الأعراس الجماعية التي ترسخ الروابط الاجتماعية، إضافة إلى تخفيض التكاليف المادية التي تقع على كاهل الشباب في بداية حياتهم الزوجية..

مشيراً إلى أن فكرة الأعراس الجماعية التي رسّخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تحظى بدعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأصحاب السمو الشيوخ، من خلال حرصهم المتواصل على دعم ورعاية أبناء الوطن، وتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين. حضر الحفل عدد من أعيان القبائل وكبار الشخصيات والمسؤولين، وجمع من المدعوين، وأهل المعاريس وذووهم.

وتخلل الحفل مشاركة الفرق التراثية والشعبية بعروض منوعة ابتهاجاً بهذه المناسبة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية