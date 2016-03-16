نهيان بن مبارك وأحمد بن طحنون يحضران أفراح قبيلة الظاهري

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، حفل العرس الجماعي الذي أقيم مساء أمس بقاعة هيلي للاحتفالات في مدينة العين، بمناسبة زفاف 22 شاباً وفتاة من أبناء قبيلة بن مران الظاهري.

وأكد صالح بن خلفان بن مران الظاهري، في كلمة له بهذه المناسبة، حرص أبناء القبيلة على المشاركة في الأعراس الجماعية التي ترسخ الروابط الاجتماعية، إضافة إلى تخفيض التكاليف المادية التي تقع على كاهل الشباب في بداية حياتهم الزوجية..

مشيراً إلى أن فكرة الأعراس الجماعية التي رسّخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تحظى بدعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأصحاب السمو الشيوخ، من خلال حرصهم المتواصل على دعم ورعاية أبناء الوطن، وتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين. حضر الحفل عدد من أعيان القبائل وكبار الشخصيات والمسؤولين، وجمع من المدعوين، وأهل المعاريس وذووهم.

وتخلل الحفل مشاركة الفرق التراثية والشعبية بعروض منوعة ابتهاجاً بهذه المناسبة.