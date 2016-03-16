خالد صلاح يستضيف وزير التعليم العالى فى "آخر النهار" اليوم..شارك بالأسئلة

يستضيف الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، فى برنامج "آخر النهار" على قناة النهار، اليوم الأربعاء، فى حلقة خاصة جدا يكشف فيها رؤيته لبناء كفاءات بشرية متعلمة ذات قدرات علمية ابتكارية متسقة مع احتياجات سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا.

ويجيب وزير التعليم العالى، على تساؤلات المواطنين والطلاب المتعلقة حول رؤية الحكومة لتطوير التعليم العالى ضمن خطة التنمية المستدامة 2030 .

ويفتح البرنامج الباب أمام تساؤلات المواطنين وشكواهم عبر موقع "اليوم السابع"، وسيجرى عرضها جميعا على وزير التعليم العالى للإجابة عنها، بالإضافة إلى تفعيل هاشتاج إسال _وزير التعليم العالى على مواقع التواصل الاجتماعى لصحيفة اليوم السابع وقناة النهار، شاركونا بأسئلتكم واستفساراتكم.

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