المزينة: شرطة دبي ملتزمة بتحقيق الأمن البيئي

أكد اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي التزام القيادة العامة لشرطة دبي في تحقيق الأمن البيئي من أجل تنمية مستدامة وبيئة صحية تواكب التقدم والازدهار الذي تشهده الدولة، إيماناً منها بأهمية دور المؤسسات الأمنية في رعاية البيئة، ولما للأمن البيئي من أهمية في الحفاظ على الأمن العام والسلم الاجتماعي.

استجابة

جاء ذلك خلال تسلمه تقريراً بشأن حالة الطاقة لدولة الإمارات لعام 2016، من ايفانو اينيلي، الرئيس التنفيذي لمركز دبي المتميز لضبط الكربون، وهو التقرير الذي أعدته وزارة الطاقة بالتعاون مع مركز دبي المتميز لضبط الكربون وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة القيادة العامة لشرطة دبي..

وذلك بحضور اللواء عبد الرحمن محمد رفيع، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون خدمة المجتمع والتجهيزات، والعميد الدكتور عبد الله حسن الدراي، مدير الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات بالنيابة، والمقدم الدكتور تميم محمد الحاج، مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة العامة.

وقال اللواء خميس مطر المزينة، إن مشاركة شرطة دبي في تقرير حالة الطاقة لدولة الإمارات جاء استجابة لمبادرة «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز المكانة العالمية للدولة بشكل عام ودبي بشكل خاص وتحقيق الهدف السامي في خفض استهلاك الطاقة وتعزيز التنمية المستدامة والمكانة العالمية لإمارة دبي حتى عام 2030.

اهتمام

وأوضح اللواء المزينة أن شرطة دبي بدأت الاهتـــمام بالجــانب البيئي مبكراً، من خلال العديد من المبادرات الرائدة التي تصب في حماية وتنمية البيئات الطبيعية، مثل زراعــة أشــجار القــرم في منــطقة رأس الخور التي أصبحــت فيما بعد محـمية طبيعية معترفاً بها عالمياً، ومبادرات مكافحة تلوث الهــواء والتقليل من انبعاثات المواد السامة في الهواء منذ ثمانينات القرن الماضي..

حيث انشأت مركزاً متخصصاً لفحص المركبات التي تنبعث منها مواد سامة ضارة لصحة المجتمع، كما وقعت مذكرة تفاهم مع هيئة المواصفات والمقاييس التابعة لدول الخليج العربي لوضع خطة متكاملة لوضع مقاييس للمحافظة على سلامة صحة المجتمع، وقامت بتدشين قارب مجهز بشــكـــل كامل لرصد ومــكافحة التلوث البحري من مصادره المخــتلفة..

كما قامت بمبادرة المليون شجرة التي استطاعت أن تتجاوز أهدافها على المستوى المحلي لتصل أهدافها ونتائجها البيئية إلى دول المنطقة والتي هدفت إلى زيادة الرقعة الخضراء في إمارة دبي ومواجهة التلوث والتصحر خلال السنوات المقبلة بزراعة أشجار الغاف التي تتميز بأنها وارفة الظلال ما يمنح الهواء الأوكسجين الذي يساعد على أن يكون أكثر نقاء، بالإضافة إلى إنشاء إدارة لحمــاية البيـــئة هي الأولى من نوعها على المستـــوى الإقليمي.

«بلا كربون»

قال ايفانو اينيلي إن شرطة دبي أول مؤسسة أمنية في العالم تطلق مبادرة «شرطة بلا كربون» للحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن أنشطتها. وقال اينيلي إن شرطة دبي تلعب دوراً مهماً ليس فقط في المحافظة على الأمن واستقراره، وإنما على المستوى البيئي أيضاً، حيث إنها تعتبر علامة متميزة على مستوى العالم.