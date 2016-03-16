رويترز: البرلمان الهولندى يوافق على حظر صادرات السلاح إلى السعودية

>وافق البرلمان الهولندى اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يدعو حكومة هولندا لوقف صادرات الأسلحة إلى السعودية معللا ذلك باستمرار الانتهاكات للقانون الإنسانى فى اليمن.

ويسعى تصويت البرلمان الهولندى بشكل فعلى لتطبيق قرار صدر عن البرلمان الأوروبى فى فبراير شباط يدعو دول الاتحاد الأوروبى إلى فرض حظر على الأسلحة إلى الرياض.

وقتل نحو ستة آلاف شخص منذ تدخلت قوات تقودها السعودية فى الصراع باليمن فى مارس آذار الماضى، ووفقا للأمم المتحدة فإن نحو نصف اولئك القتلى من المدنيين.

واستشهد مشروع القانون الهولندى بتقرير للأمم المتحدة صدر فى 22 يناير كانون الثانى عن لجنة الخبراء بشأن اليمن ومواصلة السعودية تنفيذ أحكام الاعدام كأسباب للحظر.

وطلب البرلمان من الحكومة تطبيقا صارما لحظر السلاح وعدم منح تراخيص للصادرات ذات الاستخدام المزدوج التى قد تستعمل لإنتهاك حقوق الإنسان.

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