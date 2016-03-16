سفر وعودة 964 مصريا وليبيا و187 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 964 مصريا وليبيا و 187 شاحنة فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وقال مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، فى تصريحات صحفية، إن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 594 إلى الجانب الليبى، بينهم 216 مصريا و 278 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 370 بينهم 202 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 68 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير من العام الماضى، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 143 ألف و 27 مصريا.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 88 وعودة 99 شاحنات عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية بالمنطقة الشرقية.



>محافظ مطروح يتفقد تشغيل جهاز جديد للكشف عن المهربات بمنفذ السلوم

سفر وعودة 897 مصريا وليبيا و158 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

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