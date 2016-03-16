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بالصور..افتتاح المعرض الفنى لطلاب كلية الطب البيطرى بجامعة الإسكندرية

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بالصور..افتتاح المعرض الفنى لطلاب كلية الطب البيطرى بجامعة الإسكندرية بالصور..افتتاح المعرض الفنى لطلاب كلية الطب البيطرى بجامعة الإسكندرية
افتتح الدكتور أشرف ناظم عميد كلية الطب البيطرى بجامعة الإسكندرية، فعاليات المعرض الفنى، والذى تنظمه اللجنة الفنية باتحاد طلاب الكلية، تحت إشراف قسم رعاية الشباب.

ويضم المعرض عدد من الأعمال والرسومات الفنية والتصوير الفوتوغرافى لعدد من طلبة وطالبات الكلية أصحاب المواهب الفنية المتميزة.

حضر الافتتاح الدكتور محمد موسى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة دعاء زغلول الأستاذ بقسم الأنسجة والخلايا مستشار اللجنة الفنية.

المعرض الفنى لطلاب كلية الطب البيطرى (1)

المعرض الفنى لطلاب كلية الطب البيطرى (2)

المعرض الفنى لطلاب كلية الطب البيطرى (1)

المعرض الفنى لطلاب كلية الطب البيطرى (2)

المعرض الفنى لطلاب كلية الطب البيطرى (3)


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