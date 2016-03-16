"كيس شامبو" فى المنصورة يثير الرعب بشارع بنك مصر

تسبب "كيس أسود" بإثارة حالة من البلبلة بشارع بنك مصر بمدينة المنصورة، حيث قام أحد الأهالى بإبلاغ شرطة النجدة بوجود كيس أسود يشتبه فى كونه عبوة ناسفة أسفل إحدى السيارات.

وعلى الفور أمر اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية بانتقال قوات الحماية المدينة برئاسة اللواء أحمد صالح حكمدار الدقهلية، واللواء أسامة شعبان مدير إدارة الدفاع المدنى، وتم فرض كردون أمنى، وبفحص الكيس بواسطة الماسك والكلب البوليسى ومدفع المياه تبين أنه كيس لمستحضرات التجميل والشامبو ولا يوجد فيه أى مادة متفجرة.

افتتاح فعاليات المؤتمر الدولى السادس لأمراض الكلى بجامعة المنصورة