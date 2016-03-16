القبض على 10 هاربين من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط الأقسام والمراكز ومباحث تنفيذ الأحكام من القبض على 10 هاربين من أحكام قضائية، ومطلوب التنفيذ عليهم فى أحكام جنائية، فى حملة أمنية فى الإسماعيلية.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بالقبض على المتهم " ميلاد.م. ر" 22 سنة عاطل مقيم حى السلام ــ دائرة قسم ثان مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 1228 لسنة 2015 قسم ثان، والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة " مخدرات" والمتهم " مصطفى.م.خ " 31 سنة عاطل ــ مقيم دائرة مركز التل الكبير مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 4691 لسنة 2015 مركز التل الكبير، والمقضى فيها بالسجن 10 سنـوات بتهمة " سرقة بالإكراه" والمتهم " محمد.ع.ع" 29سنة عاطل مقيم عرايشية مصر ــ دائرة قسم ثان مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 6024 لسنة 2015 قسم ثان، والمقضى فيها بالسجن 3 سنـوات بتهمة " مخدرات" والمتهم " سليمان.أ.س " 26 سنة عاطل مقيم البلابسة ــ دائرة قسم ثان مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 7153 لسنة 2013 قسم ثان، والمقضى فيها بالسجن 5 ســنوات بتهمة " عاهة مستديمة"والمتهم " محمد. ك.ح " 28 سنة عاطل مقيم عزبة حسين آدم ــ دائرة مركز الإسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 404 لسنة 2015 مركز الإسماعيلية، والمقضى فيها بالسجن 5 سنـوات بتهمة عاهة مستديمة" والمتهم " مصطفى.

>ك. ح " 25سنة عاطل مقيم عزبة حسين أدم ــ دائرة مركز الإسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 404 لسنة 2015 مركز الإسماعيلية، والمقضى فيها بالسجن 5 سنـوات بتهمة عاهة مستديمة.

كما تم ضبط المتهم "أحمد.ص. م" 23 سنة، عاطل مقيم منشية ناصر ــ القاهرة مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 20139 لسنة 2013 قسم المعادى ــ القاهرة والمقضى فيها بالسجن 3 ســنوات بتهمة " مخدرات" والمتهم " محمد. ع.غ" 27 سنة عاطل مقيم الشيخ سليم ــ دائرة مركز القصاصين مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 2954 لسنة 2015 جنح مركز القصاصين بتهمة " سرقة" والمتهم " إبراهيم.ج. م " 23 سنةعاطل مقيم عزبة حسين آدم ــ دائرة مركز الإسماعيلية مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 1007 لسنة 2016 جنح مركز الإسماعيلية بتهمة " سرقة" والمتهم " منصور. م.س"23 سنةعاطل مقيم نمرة 2 الرياح دائرة مركز القنطرة غرب مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 5817 لسنة 2015 جنايات مركز القنطرة غرب بتهمة " قتل".

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

القبض على 6 هاربين من أحكام قضائية فى الإسماعيلية