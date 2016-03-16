مصرع سائق وتباع فى تصادم سيارتى نقل على طريق العلمين بوادى النطرون

لقى سائق وتباع سيارة نقل مازوت مصرعهما، مساء الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتهما وسيارة نقل زلط، ما أدى إلى اشتعال النيران فيهما، بالكيلو 40 على طريق العلمين بوادى النطرون.

وقال اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الحادث وقع على طريق العلمين وادى النطرون، المغلق أمام حركة السير منذ أشهر بسبب أعمال التطوير ورفع الكفاءة للطريق.

وأضاف مدير أمن مطروح، بأنه تم الدفع بقوات الحماية المدنية فور تلقى البلاغ، وقوة من قسم شرطة العلمين، وإخماد الحريق وأسفر الحادث عن مصرع قائد السيارة والتباع.

حريق سيارتان محملتان بالمازوت بعد تصادمهما على الطريق الساحلى بمطروح

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