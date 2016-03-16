محمد بن زايد: الإمارات تكبر كل يوم بعطاءات أبنائها وتضحياتهم عنوان عزتها

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات تكبر كل يوم بعطاءات أبنائها الذين آمنوا برسالتها ومبادئها وعشقوا ترابها، فبذلوا في سبيل إعلاء اسمها ومكانتها الغالي والنفيس، فحق علينا أن تكون أسماؤهم محفورة في وجدان كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، وعلى أجيالنا أن تفخر بعطاءاتهم.

أضاف، لدى زيارته أمس الوالدة آمنة المراشدة في كلباء التي قدمت صورة ناصعة لابنة الإمارات وهي تزف أبناءها السبعة من القوات المسلحة إلى ساحات العز والشرف، أن تضحيات أبناء الإمارات مشاعل نور لوطننا، وهم عنوان عزتها ومنعتها واستقرارها.