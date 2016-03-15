الحماية المدنية بسوهاج تسيطر على حريق سيارة محملة بالمواد البترولية

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير الإدارة، باستخدام ثلاث سيارات إطفاء محملة بالمياه والمواد الرغوية، على الحريق الذى شب مساء اليوم بسيارة محملة بالمواد البترولية أثناء عملية التفريغ بمحطة وقود نجع الدير على الطريق الزراعى السريع الشرقى، ما نتج عنه حدوث انفجار هائل وتفحم السيارة بالكامل وإصابة قائدها بإصابات طفيفة.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من اللواء على الشافعى قائد فرقة الشرق، يفيد بنشوب حريق بسيارة محملة بالمواد البترولية، وحدوث انفجار هائل وتوقف حركة السير على الطريق وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد أحمد الراوى رئيس فرع بحث الشرق، والمقدم طارق الوتيدى رئيس مباحث أخميم، أنه أثناء قيام السيارة رقم 9534 ه ج أ سوهاج قيادة حسن . م . ص بإفراغ حمولتها من مادة البنزين بمحطة وقود نجع الدير دائرة مركز دار السلام على الطريق السريع الزراعى الشرقى، حدث شرز بالسيارة أثناء إفراغ حمولتها بالمحطة مما نتج عنه شتعال النيران بالسيارة، وعلى أثر ذلك قام السائق بالهروب بالسيارة من المحطة إلى نهر الطريق الزراعى تجنبا لحدوث كارثة محققة، وذلك حسب ما أكده شهود العيان .

ونتج عن الحريق حدوث انفجار هائل واحتراق السيارة بالكامل وإصابة السائق بإصابات طفيفة بالجسم وتم الدفع بثلاثة سيارات إطفاء من إدارة الحماية المدنية والتى تمكنت من السيطرة على الحريق عقب إستخدام مادة رغوية ثم مياه .

كما نتج عن الواقعة توقف حركة السير على الطريق لمدة 45 دقيقة وعادة حركة السير على الطريق عقب رفع أثار الحادث من الطريق جارى تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

- انفجار سيارة مواد بترولية أثناء تفريغ حمولتها بمحطة وقود فى سوهاج