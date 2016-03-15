خالد الجندى مدافعاً عن "الزند": حمى مصر من المغول والتتار

دافع الشيخ خالد الجندى، عن المستشار أحمد الزند، بعد الدعاوى المقدمة ضده والمطالبة بتطبيق حد القتل عليه، قائلاً: "دعاوى الحسبة تقام ضد من يصر على عناده ولا يتعذر.. فأبواب المغفرة مفتوحة للجميع ولا تغلق أبداً".

واعترض "الجندى"، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى، ببرنامج " 90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، على حبس أصحاب الفكر والرأى وأصحاب النقد طالما قدموا الاعتذار، مضيفاً: "هؤلاء المطالبين بتطبيق حد القتل ينتحلون صفة الدين لتصفية الحسابات والانتقام ممن قاموا بتعريتهم، لأن الزند بطل مصر تجاوز فى حق الرسول وتاب إلى الله".

وأشاد بتاريخ الزند، قائلاً: "بطل مصر وضع رقبته على يديه ليحمى مصر من المغول والتتار الذين استولوا عليها.. ولكن هناك من يريد تصفية الحسابات وكلنا عرضة لذلك، وأنا من بين هؤلاء فقد تلقيت تهديدات، وهذه ضريبة وطن".

ووجه رسالة لوزير العدل السابق قائلاً: "أصبر لأنك على الحق طالما اعتذرت".

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