أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

خالد الجندى مدافعاً عن "الزند": حمى مصر من المغول والتتار

Google+ Print
خالد الجندى مدافعاً عن "الزند": حمى مصر من المغول والتتار خالد الجندى مدافعاً عن "الزند": حمى مصر من المغول والتتار
دافع الشيخ خالد الجندى، عن المستشار أحمد الزند، بعد الدعاوى المقدمة ضده والمطالبة بتطبيق حد القتل عليه، قائلاً: "دعاوى الحسبة تقام ضد من يصر على عناده ولا يتعذر.. فأبواب المغفرة مفتوحة للجميع ولا تغلق أبداً".

واعترض "الجندى"، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى، ببرنامج " 90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، على حبس أصحاب الفكر والرأى وأصحاب النقد طالما قدموا الاعتذار، مضيفاً: "هؤلاء المطالبين بتطبيق حد القتل ينتحلون صفة الدين لتصفية الحسابات والانتقام ممن قاموا بتعريتهم، لأن الزند بطل تجاوز فى حق الرسول وتاب إلى الله".

وأشاد بتاريخ الزند، قائلاً: "بطل مصر وضع رقبته على يديه ليحمى مصر من المغول والتتار الذين استولوا عليها.. ولكن هناك من يريد تصفية الحسابات وكلنا عرضة لذلك، وأنا من بين هؤلاء فقد تلقيت تهديدات، وهذه ضريبة وطن".

ووجه رسالة لوزير العدل السابق قائلاً: "أصبر لأنك على الحق طالما اعتذرت".


>- "الجندى" لـ"90 دقيقة" عن دعوى الحسبة ضد الزند بالسعودية: مهزلة كبيرة

- "نادى القضاة": لم نلجأ للتصعيد بناءً على مطالب "الزند" بالحفاظ على مصر

- رئيس الوزراء يلتقى5 مرشحين خلفا للزند أبرزهم أحمد صبرى وعادل الشوربجى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر