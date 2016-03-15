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النيابة تواجه مريهان حسين بتقرير الطب الشرعى.. والفنانة: تعرضت لهتك عرض

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النيابة تواجه مريهان حسين بتقرير الطب الشرعى.. والفنانة: تعرضت لهتك عرض النيابة تواجه مريهان حسين بتقرير الطب الشرعى.. والفنانة: تعرضت لهتك عرض
واجه المستشار محمد أبو الحسب رئيس نيابة الهرم، الفنانة مريهان حسين بتقرير الطب الشرعى الذى نفى وجود هتك عرض، ولكنه أكد على وجود بعض الاعتداءات التى اتضحت على ذراعى و وجه الفنانة، وأمرت النيابة بسرعة استعجال تحريات الأمن العام فى واقعة إلقاء القبض على الفنانة مريهان حسين تحت تأثير السكر.

وطعنت الفنانة أمام المستشار شريف رشاد وكيل النيابة على تقرير الطب الشرعى، و أكدت تعرضعها لهتك العرض على يد ضابطى قسم شرطة الهرم، فاتخذت النيابة قرارها باستدعاء الطبيب الذى وقع الكشف الطبى عليها بمصلحة الطب الشرعى، وبمثوله أمام النيابة، أكد صحة ما جاء بالتقرير، ولم يثبت وجود أى هتك عرض عليها، واتضح وجود بعض الكدمات والإصابات بالذراعين والوجه كما جاء بالتقرير.

يذكر أن المستشار شريف رشاد تسلم تقرير الطب الشرعى للفنانة مريهان حسين، بعد أن اتهمت ضباط الكمين من قسم الهرم باستعمال القسوة وهتك العرض، والذى تبين عدم صحة أقوال الفنانة، ومن المنتظر أن تحيل النيابة القضية إلى محكمة عاجلة وذلك عقب ورود تحريات الأمن العام.

وكانت نيابة الهرم أمرت بإخلاء سبيل الفنانة مريهان حسين بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات، فى اتهامها بالتعدى على موظف أثناء تأدية مهام عمله والسب والقذف والقيادة تحت تأثير السكر، كما أمرت النيابة بإخلاء سبيل ضابطى الشرطة بضمان وظيفته.


>- مصدر: إحالة قضية مريهان حسين للجنح نهاية الأسبوع عقب ورود التحريات النهائية

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