بالصور.. محلب: الرئيس يولى اهتماما كبيرا بتنمية الثروة السمكية بكفر الشيخ

تفقد المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، يرافقه اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، واللواء حمدى بدين رئيس الهيئة القومية للثروة السمكية، اليوم الثلاثاء، بحيرة البرلس للتعرف على مشاكل الثروة السمكية بالبحيرة، وكيفية دعم إنتاجية البحيرة من الأسماك وتأثيرها على حياة الصيادين.

وقال المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية يولى اهتماما كبيرا بتنمية الثروة السمكية بمحافظة كفر الشيخ ، وافتتاح المشاريع القومية وتوفير المناخ المناسب للاستثمار فيها وخلق فرص عمل جديدة للشباب .

وتم استعراض عدد من المشروعات المزمع إجراؤها خلال الفترة القادمة، وتقوم على إنتاج الأسماك بالإضافة إلى المشروعات التى تقوم على عمليات تصنيع الأسماك، إضافة إلى تفقد مواقع التطوير والتنمية على طول الساحل الشمالى للمحافظة.

من جانبه قال محافظ كفر الشيخ، إنه سعيد بهذه الزيارة للمحافظة، وجاءت للوقوف على الاحتياجات الملحة للمساهمة فى سرعة البدء بالمشروعات التنموية بالمحافظة، ومتابعة المشاريع القائمة.

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وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم بحث المشكلات المتعلقة ببحيرة البرلس، التى تبلغ مساحتها 108 آلاف فدان، وتُعتبر شريانًا حيويًا لمحافظة كفر الشيخ، وأهم مصادر الثروة السمكية، والدخل لقطاع كبير من الصيادين، بجانب سبل التوصل إلى حلول سريعة وجذرية للمشكلات التى تواجه صيادى بحيرة البرلس التى تسهم فى إنتاج 40% من الناتج القومى من الأسماك.

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من جانبه، أكد اللواء حمدى بدين خلال الزيارة أن بحيرة البرلس محمية طبيعية، وأن زيارة اليوم تعتبر دليلا على اهتمام القيادة السياسية بتنمية محافظة كفر الشيخ، مشيراً إلى أنها تُعد من المحافظات الواعدة التى تتمتع بمقومات الاستثمار السياحى والصناعى والزراعى.

جاء ذلك خلال زيارة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ، واللواء حمدى بدين رئيس الهيئة القومية للثروة السمكية، وعدد من القيادات العسكرية ، بحضور الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ و" محمد الصيرة " وكيل أول الوزارة _ السكرتير العام للمحافظة، والعقيد محمد السيد المستشار العسكرى للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

-محلب يبحث مع محافظ كفر الشيخ عددًا من المشروعات فى جولة تفقدية مفاجئة

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