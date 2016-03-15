جمارك الإسكندرية تحقق مع موظف خلع ملابسه بمطار شرم الشيخ اعتراضا على تفتيشه

تحقق جمارك الإسكندرية مع مفتش جمارك كان فى مأمورية بمطار شرم الشيخ، وخلع ملابسه اعتراضا على إجراءات التفتيش الدقيقة قبل مغادرته عائدا للإسكندرية، بعد انتهاء المأمورية وتسليم حقيبة عمل جمركية.

وقال شهود عيان إن الموظف قام بخلع ملابسه وبقى بالملابس الداخلية، عندما طلب منه خلع الحذاء وحزام البنطلون عند أجهزة الكشف قبل صالة السفر الثانية.

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