خالد صلاح يعرض فيديو عن تجارة المخدرات بمحور 26 يوليو..ويتساءل:أين الداخلية؟

عرض الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير"اليوم السابع"، فيديو عن تجارة المخدرات فى منطقة محور 26 يوليو فى ميت عقبة بمحافظة الجيزة، فى ظل شكاوى كثيرة من الأهالى وتضررهم من هذا الأمر، وتساؤلات عن غياب الأمن.

وتساءل خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" الذى يذاع على فضائية "النهار"، عما إذا كانت الحكومة متمثلة فى وزارة الداخلية، على دراية بهذا الأمر الذى يحدث فى منطقة ميت عقبة، مؤكدًا أنه إذا كنا داخل الدولة نهتم بالأمن السياسى فقط على حساب الأمن الجنائى، فهذا سيدخلنا فى مشكلة كبيرة.

من جانبهم، أكد عدد من الأهالى المقيمين بهذه المنطقة، أن تجارة المخدرات فى منطقة محور 26 يوليو، أصبحت "تجارة رائجة"، مطالبين بضرورة منع هذه الجرائم التى تدمر عقول الشباب.

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