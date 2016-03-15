متحدث الداخلية لـ"خالد صلاح":لا نهتم بالجريمة الإرهابية على حساب"الجنائية"

نفى اللواء أبو بكرعبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، وجود عمل يطغى على آخر فى مجال العمل الأمنى، حيث لا يوجد اهتمام بالجريمة الإرهابية على حساب نظيرتها الجنائية.

وأضاف "عبد الكريم"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح، على فضائية "النهار"، أن كافة الأعمال بوزارة الداخلية تسير فى مسارات متوازية، بالرغم من وجود بعض العمليات الإرهابية، تقابلها نجاحات وتصدى كبير لها، بالإضافة لجهود كبيرة فى مجال الأمن الجنائى، وهذا ما يلحظه ويلمسه الجميع فى الاستقرار الأمنى الموجود حاليًا فى الدولة.

وأوضح مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، أن أى بؤرة إجرامية داخل الدولة، لا تتركها الشرطة إلا وتداهمها وتعمل على القضاء عليها تمامًا، مشيرًا إلى أن الوزارة تستجيب فورا لشكاوى المواطنين، وإذا وُجد مكان به أى أعمال تشكل خروج على القانون يتم توجيه حملات أمنية إليها.

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