أخبار الأردن اليوم.. رئيس وزراء الأردن يؤكد دعم بلاده لاستضافة اللاجئين

أخبار الأردن اليوم

ركزت أخبار الأردن اليوم على تصريحات رئيس الوزراء حول دور بلاده فى استضافة اللاجئين، فيما تناولت أخبار الأردن قرار مجلس التعليم العالى بعدم التجديد لرئيس الجامعة الأردنية الدكتور اخليف الطراونة.>وأبرزت أخبار الأردن اليوم تأكيد رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عبد الله النسور، أن الأردن بقيادته الهاشمية كان وما زال ملاذاً لأحرار الأمة، ولم يتوان يوماً عن قيامه بواجبه القومى والإسلامى، انطلاقاً من حقيقة إسهامه فى حفظ السلام العالمى بكل وسائله السياسية والدبلوماسية والإنسانية.

ونقلت أخبار الأردن اليوم عن النسور تأكيده، أن الأردن لم يتوان عن القيام بهذا الواجب فى استضافة اللاجئين ابتداءً من القضية الفلسطينية مروراً بكافة مراحلها وحروبها، إلى تداعيات الحرب الأهلية فى لبنان فى سبعينيات القرن الماضى، واللجوء العراقى فى تسعينيات القرن الماضى، وموجات اللجوء السورى التى جاءت بشكل حاد ومفاجئ.

وجاء حديث رئيس الوزراء الأردنى هذا فى كلمة افتتح بها فى عمان اليوم مؤتمر "اللاجئون والأمن والتنمية المستدامة فى الشرق الأوسط الحاجة إلى حوار الشمال والجنوب" الذى ينظمه مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية فى جامعة اليرموك، وبحضور الأمير تركى بن طلال بن عبد العزيز وعدد من رؤساء الوزارات السابقين والوزراء والنواب والأعيان والمسؤولين.

ولفت النسور إلى أن هذه الموجات من اللجوء نجمت عنها ضغوطات كبيرة على كافة مناحى الحياة خاصة قطاع المياه والصرف الصحى والصحة والتعليم وقطاعات التجارة والصناعة والعمل والبيئة، إضافة إلى ظهور مشاكل اجتماعية لم تكن معروفة لدى المجتمع الأردنى فى السابق فى ظل تراجع المجتمع الدولى عن تقديم مساعدات ملموسة لتمكين الحكومة الأردنية والمجتمعات المستضيفة للجوء من استيعاب هذه الموجة من اللاجئين.

وشدد رئيس الوزراء الأردنى على أن بلاده تقوم بهذا الدور فى تحمل أعباء اللاجئين نيابة عن المجتمع الدولى الذى لم يدرك حجم هذه المشكلة، إلا حين تدافعت أمواج الهجرة عبر أمواج البحر المتوسط، وحين دخلت المشكلة إلى شوارعهم ومدنهم وحدودهم ليدركوا ما عاناه الأردن طوال نحو 100 سنة.

وبين أن هذا المؤتمر المهم تترابط محاوره الثلاثة بدرجة كبيرة، حيث ينعكس لجوء أعداد كبيرة من اللاجئين سلباً على الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى للدول المستضيفة، ويهدد المكتسبات التنموية والوطنية التى تم إنجازها خلال العقود السابقة، الأمر الذى يتطلب تضافر الجهود الوطنية والعالمية لنصل بتعاوننا إلى مستوى التحدى الذى أصبح يمس كل المعمورة.

وأشار النسور إلى أن أهداف التنمية المستدامة هى أهداف عالمية، إلا أن التحديات أمام تحقيقها هى خاصة فى كل بلد؛ فقد نمت منعة الأردن، والتحول الذى أنجزه، والدور الذى يلعبه، بشكل متميز مع التزامه القوى بالتنمية المستدامة والإصلاح الشامل الذى يضم الإصلاح السياسى والحريات العامة والبرلمان والإعلام وحرية الناس فى الفكر والاجتماع.

فيما تناولت أخبار الأردن اليوم قرار مجلس التعليم العالى عدم التجديد لرئيس الجامعة الأردنية الدكتور اخليف الطراونة.

وعقد مجلس التعليم العالى الأردنى جلسة استثنائية عند السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، لبحث قضية رئاسة الجامعة الأردنية، وقرر المجلس عدم التجديد لدكتور الطراونة وبالتالى أصبح موقع رئاسة الجامعة شاغرا، واتخذ المجلس قرار عدم التجديد رغم أن مؤشرات التقييم لأداء الجامعة خلال الفترة الماضية جاءت إيجابية.

موضوعات متعلقة..

مطار القاهرة يستقبل 3 جثامين لمصريين توفوا بالسعودية والأردن