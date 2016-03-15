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مجلس الأمن يمدد مهمة البعثة الأممية فى ليبيا

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مجلس الأمن يمدد مهمة البعثة الأممية فى ليبيا مجلس الأمن يمدد مهمة البعثة الأممية فى ليبيا
وافق مجلس الأمن بالإجماع اليوم الثلاثاء، على تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا حتى الخامس عشر من يونيو المقبل.

وبحسب قناة (ليبيا) ، فقد أكد المجلس فى قرار له اليوم على دعمه لتنفيذ الاتفاق السياسى لتشكيل حكومة الوفاق الوطني، وتأييده للحوار السياسى الذى تقوده الأمم المتحدة بين جميع الأطراف الليبية.

وطالب المجلس الأطراف الليبية بنبذ العنف والمشاركة البناءة مع مبادرة الممثل الخاص للأمين العام بهدف تشكيل .
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