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بالصور.. تدشين المعدية سينا 7 بترسانة بورسعيد البحرية

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بالصور.. تدشين المعدية سينا 7 بترسانة بورسعيد البحرية بالصور.. تدشين المعدية سينا 7 بترسانة بورسعيد البحرية
نجحت ترسانة بورسعيد البحرية فى تدشين المعدية سينا 7 بحضور المهندس جمال خالد عضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس، ومدير إدارة الترسانات.

وأكد مصدر مسئول أن المهندس حسن زغدان رئيس ترسانة بورسعيد البحرية أعطى اليوم إشارة البدء لتدشين المعدية سينا 7 ونزولها المجرى الملاحى من خلال الرافعة البحرية إنقاذ 2.

و ذكر المصدر أن المعدية تستخدم فى نقل الركاب والمركبات بحمولة تصل لـ 350 طنا، ويبلغ طولها 50 مترا وعرضها 15 مترا.

وفى السياق ذاته قال المصدر إن المهندس سيد بخيت قرر دخول المعدية سينا 7 الخدمة فى منتصف أبريل القادم، تمهيدا لانضمامها إلى أسطول المعديات بهيئة قناة السويس قطاع بورسعيد.

تدشين معدية سينا 7 (1)

تدشين معدية سينا 7 (2)

تدشين معدية سينا 7 (3)

تدشين معدية سينا 7 (4)


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