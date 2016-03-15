حبس بائع متهم بقتل ابنتيه التوأم فى حلوان 4 أيام

أمر محمد زيدان مدير نيابة حلوان، حبس بائع متجول متهم بقتل ابنتيه التوأم، وإلقائهما فى قطعة أرض داخل جوالين، 4 أيام على ذمة التحقيقات عقب اعترافه بارتكاب الواقعة.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى رجال مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من "م.ب" 36 سنة، عامل بشركة مقاولات، بأنه أثناء تواجده بقطعة أرض "ملكه" بشارع المشتل، تلاحظ له قيام شخص مجهول يستقل دراجة بخارية "تروسيكل" بإلقاء جوالين بقطعة الأرض وفر هاربا، ومع استطلاعه الأمر اكتشف وجود جثتين لفتاتين، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

انتقل رجال مباحث القسم، وتبين من الفحص أن الجثتين لفتاتين فى العقد الثانى من العمر ترتديان ملابسهما كاملة، ولا توجد بهما إصابات، فتم وضع خطة بحث أسفرت عن تحديد شخصية المجنى عليهما، وهما كلا من "ر.ى" 15 سنة طالبة، وشقيقتها التوأم "أميرة" 15 سنة طالبة.

ومن خلال التحريات، أمكن التوصل إلى أن مرتكب الواقعة والد المجنى عليهما "ى.أ" 35 سنة بائع متجول، فتم إعداد الأكمنة، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بنه بتاريخ 12 مارس الجارى تقابل مع المجنى عليهما بمحطة مترو كوتسيكا واصطحبهما لمنزله وقام بخنقهما بيده، وعقب ذلك نقل الجثتان باستخدام دراجة بخارية "تروسيكل"، حيث تخلص من الجثتين بإلقائهما بمكان العثور وفر هاربا، وتوجه إلى منطقة عزبة سلام، وأضرم النيران بالدراجة البخارية خشية التعرف عليها، وتم ضبطها بإرشاده، وتحرر عن ذلك ملحقا للمحضر رقم 3475 لسنة 2016م، وتولت النيابة العامة التحقيق.

- ضبط بائع قتل ابنتيه التوأم خنقا بيده وتخلص من جثتيهما بقطعة أرض فى حلوان