ضبط 3 أشخاص أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار بشبراخيت فى البحيرة

تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى من ضبط 3 أشخاص أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار بشبراخيت.

وتلقى مأمور مركز شرطة شبراخيت بلاغا من "ا.ا.ع" عامل زراعى ومقيم قرية "محلة صا" دائرة المركز بقيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار بقطعة أرض مجاورة لمنزله، وتم ضبط كل من " ن.م.ع" حاصل على ليسانس آداب، "ك.ع.ا" نجار مسلح، "م.ا.خ" نجار مسلح وجميعهم يقيمون قرية شبراريس دائرة المركز، أثناء قيامهم بالحفر داخل قطعة أرض مساحتها 120 مترا تقريباً محاطــــة بسور من الطوب الأبيض ملك الأول، ووجدت حفرة قطرها 90 سم بعمق 8 أمتار وبحوزتهم أدوات الحفر موتور رفع مياه، عدد ( 2 ) كوريك حفر، عدد ( 1 ) فأس، ( 1 ) صاروخ كهربائى وجارى العرض على النيابة.

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