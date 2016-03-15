بالصور.. محافظ جنوب سيناء يستقبل 29 مواطنا فى مكتبه لمناقشة مشاكلهم

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء 29 موطنا لحل مشاكلهم بمكتبه فى طور سيناء، وشدد المحافظ على مدير خدمة المواطنين على متابعة التأشيرات الخاصة بمشاكل المواطنين مع الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالمواطنين فى مكتبه بديوان عام المحافظة بطور سيناء، بحضوراللواء جمال الريس السكرتير المساعد للمحافظة، ورئيس مدينة طور سيناء، ومديرى المديريات المعنية لنظر طلباتهم فى مجالات الإسكان وتوفير فرص إسكان ومساعدات إنسانية.

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