إصابة قوية.. شرخ في صدر مدافع الإسماعيلي

تعرض محمود متولي مدافع الإسماعيلي لإصابة قوية خلال مباراة الاتحاد السكندري ما جعله يتعرض للإغماء نُقل على إثرها للمستشفى.

وكان الإسماعيلي قد سقط أمام الاتحاد بهدف دون رد يوم الثلاثاء في المباراة التي جمعت بينهما لحساب الجولة 22 من الدوري المصري.

وشارك متولي في المباراة بشكل مفاجئ على الرغم من عدم تضمن قائمة الدراويش لاسمه وذلك لإصابة شوقي السعيد أثناء عمليات الإحماء.

وكان متولي من المفترض ألا يشارك متولي في اللقاء لإصابته بإجهاد، ولكنه تعرض خلالها لكدمة قوية أيضا.

وعقب نهاية المباراة تعرض متولي للإغماء وتم نقله للمستشفى حيث كشفت الآشعة المقطعية عن وجود شرخ في ضلوع الصدر.

ويخضع متولي لبعض الفحوصات الطبية الأخرى حاليا للتأكد من عدم وجود تجمع دموي لديه.