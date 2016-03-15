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إبراهيم عبد الخالق لـ في الجول: لم أطلب العودة لسموحة.. وهذا سبب زيارتي للنادي

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إبراهيم عبد الخالق لـ في الجول: لم أطلب العودة لسموحة.. وهذا سبب زيارتي للنادي إبراهيم عبد الخالق لـ في الجول: لم أطلب العودة لسموحة.. وهذا سبب زيارتي للنادي

كشف إبراهيم عبد الخالق لاعب وسط الزمالك عن سبب زيارته لناديه القديم سموحة خلال الأيام الماضية.

وظهر إبراهيم عبد الخالق في مدرجات مباراة سموحة واتحاد الشرطة.

وقال عبد الخالق لـFilGoal.com يوم الثلاثاء: "مستاء من ترديد وسائل الإعلام مؤخرا أنني عرضت على مسؤولي سموحة العودة من جديد".

وابتعد عبد الخالق عن حسابات الجهاز الفني للزمالك في المباريات الأخيرة بسبب الإصابة.

وأضاف "لم يحدث على الإطلاق أن فكرت في ترك نادي الزمالك وملتزم بتعاقدي وحينما تعاقد الزمالك معي كان برغبة واضحة من مسؤوليه".

وأتم "توجهت للإسكندرية لعقد جلسة مع مسؤولي سموحة للمطالبة بمستحقاتي المتأخرة ولم أتطرق للعودة من جديد للنادي".

ولعب عبد الخالق 13 مباراة مع الزمالك سجل خلالها هدفا.

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