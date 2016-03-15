بالصور المتحركة.. تمارين تساعدك فى التخلص من الدهون الزائدة

تمارين رياضية تخلصك من الدهون الزائدة..

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وهذه التمارين هى..

تنشيط العضلات والتخلص من الدهون المتراكمة حولها هدف يسعى الكثيرون ممن يرغبون فى التخلص من الوزن الزائد إلى تحقيقه، ولكن الالتزام بالتمارين التى تساعد فى الوصول للنتائج المطلوبة هو السر وراء تحقيق هذا الهدف.ويقدم الموقع الأمريكى "cosmopolitan" مجموعة من التمارين السهلة والبسيطة التى يمكن القيام بها فى المنزل خلال 10 دقائق فقط، بحيث نبدأ بعدد قليل من التمرين ثم نزيد العدد كل يوم عن السابق،



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يعتمد هذا التمرين على الوقوف على القدمين ثم تحريك الذراعين عكس حركة القدم، بحيث نفتح الذراعين مع ضم القدمين ونغلق الذراعين مع فتح القدمين.



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يعتمد هذا التمرين على حمل "دامبل" فى اليدين ثم الوقوف بطريقة مستقيمة مع فتح القدمين مسافة متوسطة وفى اتجاه الأمام نحرك الذراعين على هيئة علامة "المقص".



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وبزيادة فتحة القدمين عن التمرين السابق وباستخدام "الدمبل" فى اليدين نحرك الذراعين اتجاه اليمين واليسار مع الجلوس قرفصاء بزاوية 60 درجة فقط.



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وباستخدام "الدامبل" فى اليدين نفتح الذراعين تجاه اليمين واليسار ثم لأسفل وأعلى مع ثنى الركبة بزاوية 40 درجة فقط.



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يعتمد التمرين على رفع الذراعين مرتين لأعلى، المرة الأولى تتم بضم القدمين، والثانية مع فتح القدمين.



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بعد ثنى الكوعين بزاوية 90 درجة وحمل "الدامبل" فى اليدين، نبدأ فى فتح وغلق الذراعين على الشكل الموضح فى الصورة، مع ثنى الركبتين قليلا وضم القدمين، ويتم هذا التمرين ببطىء مع انتظام الشهيق والزفير.



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نقف بوضعية الضفدعة على القدمين واليدين، ثم تثبيت اليدين على الأرض وإبعاد القدمين عن الجسم ثم القيام بقفزه خلفية بالقدمين.



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وبنفس وضعية تمرين الضغط نثبت على أطراف القدمين ويد واحدة ثم نرفع اليد الأخرى حاملة "الدامبل" إلى أعلى مع رفع الجزء العلوى من الجسم معها، ويتم التبادل بينها وبين اليد الأخرى.



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يعتمد التمرين على حمل "الدامبل" فى اليدين ثم ثنى الكوعين مع ثنى الركبة ورفع أحد القدمين إلى أعلى، ويتم تبادل التمرين باستخدام القدم الأخرى.



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وبالوقوف على وضعية تمرين الضغط نحاول رفع أحد اليدين إلى الكتف ويتم التبادل مع اليد الأخرى.



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يعتمد التمرين على الوقوف بخط مستقيم ثم تثبيت اليدين على الأرض وعودة القدمين للخلف على أطراف الأصابع.



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يعتمد التمرين على القفز إلى أعلى والهبوط مع ثنى الركبة بمقدار 80 درجة.



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الوقوف على القدمين بخط مستقيم ثم فتح القدمين بمقدار متوسط وثنى الكوعين وضمهم على الصدر ثم البدء فى إعطاء بوكسات فى الهواء مع شد عضلات اليدين.

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