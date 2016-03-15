لسهولة علاج سرطان الثدى.. تعرفى على خطوات الفحص الذاتى بعد العشرين

الفحص الذاتى لسهولة علاج سرطان الثدى

تعانى نسبة كبيرة من السيدات من سرطان الثدى، ويشدد الأطباء على أهمية الاكتشاف المبكر للورم والذى يتم عن طريق "الفحص الذاتى" حتى يتم علاجه بصورة صحيحة وتعبر السيدة بر الأمان وتنجو نهائيا من الورم.>ويقدم الموقع الأمريكى "WEBMD" خطوات الفحص الذاتى للمرأة لثدييها فى المنزل للتعرف على الورم من بدايته لتسهيل عملية علاجه، وذلك بداية من سن العشرين.

وأشار الموقع إلى أن الفحص يجب أن يتم بشكل دورى للكشف عن سرطان الثدى عن طريق التأمل لشكل الثدى، وملامسته باليد، وتبدأ خطوات الفحص الذاتى من اليوم السابع حتى العاشر من بداية الدورة الشهرية، وفى حالة إرضاع السيدة لطفلها يجب أن يتم الفحص بعد التأكد من إفراغ ثديها من اللبن.

خطوات الفحص الذاتى لعلاج سرطان الثدى

>الفحص الذاتى عن طريق التأمل، بالوقوف أمام مرآة كبيرة مع رفع الذراعين لأعلى والتخلص من الجزء العلوى من ملابسك، ومن خلال النظر فى المرآة تستطيعين مراقبة أى تغير على الثدى من حيث لون الجلد أو خروج إفرازات غير طبيعية أو كبر حجم أحدهم عن الآخر، ويمكنك ملاحظة هذه التغييرات بسهولة.

وعن طريق الاستلقاء على الظهر نضع وسادة رقيقة أسفل الكتف جهة الثدى الأيسر ويدك اليسرى خلف رأسك، ثم نقوم بإجراء الفحص باستخدام اليد اليمنى وبباطن الأصابع الثلاثة الوسطى نفحص الثدى الأيسر بضغط دائرى خفيف ثم متوسط ثم عميق لكل منطقة فى الثدى، بحيث يتم الانتقال من منطقة لأخرى دون رفع الأصابع من على الثدى، ثم انتقال نفس الخطوات فى الثدى الأيمن.

أما الكشف عن طريق أشعة الماموجرام فيجب أن تقوم به النساء مرة كل سنتين بعد سن الأربعين، أما السيدات اللاتى يحملن عوامل خطورة أو لهن تاريخ عائلى لسرطان الثدى فيجب أن يقمن بذلك مرة كل سنة عند سن الثلاثين.

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