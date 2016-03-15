مخترعو مركز التطوير بكفر الشيخ الأوائل على الجمهورية فى مسابقة الأيسف

أسفرت الجولة النهائية لمسابقة الأيسف بمكتبه الإسكندرية عن فوز فريق مركز التطوير التكنولوجى بكفر الشيخ بالمركز الأول للطالبين أحمد سماحة وعبد الرحمن راشد، عن مشروع توليد الكهرباء باستخدام تكنولوجيا التاتو.

من جانبها أعربت الدكتورة منى مصطفى يحيى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن سعادتها بهذا الفوز الذى يؤكد على ريادة تعليم كفر الشيخ فى مجال الابتكارات و الاختراعات، و طالبت بالعمل على الاستفادة القصوى من هذه الأبحاث باعتبار أن هذه العقول ثروة قومية.

كما وجهت التهنئة لوائل الحداد مدير مركز التطوير التكنولوجى بكفر الشيخ، ومى نصار مشرف الفريق والمنسق بالأيسف، وأشادت بالدور الرائع للدكتورة عبير العراقي مدير عام المراكز الاستكشافية و محمد فكرى مشرف عام محافظات كفر الشيخ والدقهلية والقليوبية والمنوفية.

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