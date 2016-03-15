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رئيس مركز دسوق: إحالة 25 موظفًا للتحقيق لتغيبهم عن العمل

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رئيس مركز دسوق: إحالة 25 موظفًا للتحقيق لتغيبهم عن العمل رئيس مركز دسوق: إحالة 25 موظفًا للتحقيق لتغيبهم عن العمل
قال اللواء أحمد بسيونى رئيس مركز ومدينة دسوق، خلال تصريحات له، اليوم الثلاثاء، إنه أحال 14 عاملاً متغيبين عن العمل بالوحدة المحلية بقرية شباس الملح بدون أذن مسبق، وإحالة 11 من العاملين بالوحدة الصحية متغيبين عن العمل للشئون القانونية بالإدارة الصحية للتحقيق معهم للغياب بدون أذن مسبق إلى التحقيق معهم بالشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق.

وأضاف فى تصريحات صحفية أنه شدد على ضرورة الاهتمام بنظافة الغرف وعدم وضع ملفات أو سجلات أو أوراق بشكل عشوائى والأفضل أن يتم حفظ السجلات والملفات فى أماكن مخصصة، مؤكدًا أن شوارع القرية ولاحظ أن مستوى النظافة بالقرية غير مرضى وشدد على عمل حملات مكثفة لرفع القمامة من الشوارع ،وأنه تفقد الإنشاءات الخاصة بالمبنى الجديد للوحدة المحلية وطالب بتكثيف العمل للانتهاء من المبنى فى المواعيد المحددة .

وقال أنه اطلع على سجلات تطعيم الأطفال واستفسر من المترددات على الوحدة للحصول على تطعيم لأطفالهن وأشدت بتوفير التطعيمات وقيام المسئولين بواجبهم بشكل منتظم .

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اللواء-أحمد-بسيونى-رئيس-مركز-ومدينة-دسوق-(2)

اللواء-أحمد-بسيونى-رئيس-مركز-ومدينة-دسوق-(3)

اللواء-أحمد-بسيونى-رئيس-مركز-ومدينة-دسوق-(4)

اللواء-أحمد-بسيونى-رئيس-مركز-ومدينة-دسوق-(5)


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