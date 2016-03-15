جامعة قناة السويس تختتم البرنامج التدريبى لإدارة الوقت بمدارس الإسماعيلية

اختتمت إدارة تدريب أفراد المجتمع بقطاع شئون البيئة بجامعة قناة السويس البرنامج التدريبى الذى نظمته الجامعة لمدارس الإسماعيلية تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة وإشراف الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بزيارة اليوم إلى مدرسة أم الأبطال الثانوية بنات.

وجاء البرنامج بالتعاون مع الإدارة العامة لتوجيه التربية الاجتماعية بالإسماعيلية فى إطار دور الجامعة الخدمى تجاه المجتمع فى تقديم خبرات الجامعة فى المجالات المختلفة، ومن أجل تنمية مهارات الطلاب على المذاكرة من خلال إدارة الوقت خاصة فى المراحل العمرية الهامة مثل مرحلة الثانوية العامة والتى يحتاج الطلاب خلالها للإرشاد والنصح والتوجيه لإعداد جداول ناجحة للمذاكرة وتنظيم وقت المذاكرة وكيفية التأدية فى الامتحان.

وشمل البرنامج التدريبى زيادة وعى الطلاب بدور جامعة قناة السويس فى خدمة المجتمع وكيف يمكن للطلاب فى تلك المراحل الاستفادة من الجامعة، ودور مكتب التنسيق فى إلحاقهم بالجامعة، وحاضر على مدار البرنامج التدريبى الدكتورة نهى العاصى المدرس بكلية التربية والمدرب الأكاديمى المعتمد ، والمهندس إبراهيم عبد الرحمن مدير عام إدارة الإعلام بجامعة قناة السويس.

وتناولت دورة اليوم نصائح للمذاكرة من خلال تنظيم وإدارة الوقت قدمتها الدكتورة نهى العاصى المدرس بكلية التربية، وسمات الوقت بأنه مورد محدود، ولا يمكن تعويضه، كما أن كل الناس يمتلك قدرا متساويا من الوقت ولكنهم مختلفون فى الإدارة السليمة، وأوضحت الدورة للطلاب أن إدارة الوقت تتيح تنفيذ المهام ليتبقى وقت للإبداع والتخطيط للمستقبل، ولتحديد الأولويات وإنجاز أهم الأعمال، وللاستفادة من الوقت الضائع واستغلاله جيدا، وللتغلب على الإجهاد والإحباط الذى يقلل من كفاءة العمل.

كما تناولت الدورة أيضا محاضرة تثقيفية عن جامعة قناة السويس حاضر فيها المهندس إبراهيم عبد الرحمن مدير عام إدارة الإعلام بالجامعة حول أهمية جامعة قناة السويس للمجتمع المحيط وشعار الجامعة "بالعلم والشباب تحيا مصر" وأهمية الشباب فى بناء البلد وتقدمها، ودور الجامعة فى الأنشطة والعلوم والأبحاث، وترتيب جامعة قناة السويس الحديث على المستوى العالمى والذى حصدت فيه الجامعة المركز الـ 34 على مستوى الجامعات العالمية والأول على جامعات الشرق الأوسط طبقا لموقع التايمز هاير إيديوكيشن.

ثم عرض المهندس إبراهيم عبد الرحمن فيلماً تسجيلياً عن تاريخ ونشأة جامعة قناة السويس مرورا بمراحل تطورها المختلفة وكليات الجامعة ومراكزها القوية التى تحقق خدمة قوية للمجتمع.

وقال مصطفى حسن مدير إدارة التدريب إن البرنامج التدريبى أفاد عددا كبيرا من طلاب الإسماعيلية مؤكدا على أن البرنامج يتم تكراره كل فصل دراسى بجانب برامج كثيرة تقدمها إدارة التدريب لخدمة أفراد المجتمع من داخل وخارج الجامعة.

من جانبها أشارت فاتن إبراهيم إلى أن إدارة التدريب تحاول بقدر الإمكان استغلال خبرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وتوظيفها لتفيد أفراد المجتمع من مختلف القطاعات، مشيرة إلى عملية التوازى فى تقديم هذه الدورات لطلاب الجامعة وخريجيها والعاملين بالجامعة وبمؤسسات وهيئات محافظة الإسماعيلية.

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