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نائب طلخا ونبروه: ناقشت مع رئيس الوزراء أزمات الشرب والصرف بالدقهلية

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نائب طلخا ونبروه: ناقشت مع رئيس الوزراء أزمات الشرب والصرف بالدقهلية نائب طلخا ونبروه: ناقشت مع رئيس الوزراء أزمات الشرب والصرف بالدقهلية
قال بسام فليفل، نائب دائرة طلخا ونبروه بالدقهلية إن أهم النقاط التى ناقشها اليوم الثلاثاء أثناء اجتماعه مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، تمحورت حول الصرف الصحى ومياه الشرب.

وقال فليفل: تحدثت عن مشكلة مياه الشرب والصرف الصحى فى الدقهلية وطلبنا سرعة تنفيذ مشروعات وتوسعات محط المياه فى ميت بدر خميس ومنية النصر وميت فارس ومحطة المطرية ".

وأكد فليفل أنه طالب بالبدء فى مشروع محطة مياه جمصة ونبروه وتمى الأمديد بالإضافة إلى توسعات فى مياه أجا والمطرية السنبلاوين، مضيفًا: تحدثت مع رئيس الوزراء عن مشاريع تم البدء فى تنفيذها قبل 25 يناير ثم توقفت وتحتاج لـ126 مليون جنيه لحل مشاكل كثيرة فى القرى، مؤكدًا أنه يوجد 36 قرية فى المحافظة لم يدخل فيها صرف صحى حتى الآن.
> وتابع نائب طلخا ونبروه: طالبنا رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من البروتوكول الدولى بصرف 250 مليون دولار منحة من البنك الدولى لتطهير بحيرة المنزلة والقرى المجاورة لها، مؤكدًا أن رئيس الوزراء اهتم بهذه النقاط ووعد بحلها فى أقرب وقت وأكد لهم أنهم يعملون فى الفترة المقبلة على حل مشكلة الصرف الصحى والصحة والتعليم فى جميع المحافظات.


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