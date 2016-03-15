نظار سكك حديد أسيوط يعلنون الاعتصام ويهددون بوقف القطارات لحين تنفيذ مطالبهم‎

دخل 48 من نظار محطات سكك حديد أسيوط في اعتصام مفتوح لمدة 48 ساعة، لاعتراضهم على قيام السكك الحديدية بمسح فئة نظار المحطات من كشوف السكك الحديدية التي اعتمدها وزير النقل الخاصة بالموافقة على المطالب التى تشتمل على بدل ساعات العمل والموافقة على مكافأة خاصة واستثنائية.

وهدد نظار المحطة بأسيوط أنه إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم خلال الـ48 ساعة القادمة سيتصعد الامر لوقف القطارات.

الجدير بالذكر أن عمال السكك الحديدية قد التقوا الأيام الماضية بوزير النقل الدكتور سعد الجيوشي، ووافق على مطالب جميع الفئات، وقامت السكك الحديدية باعتماد كشف الوزير الخاص بالموافقة وأرسلت فاكسًا بها، ولكنها حذفت من الكشف فئة نظار المحطات​.​