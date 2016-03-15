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«ساويرس» لـ«بوتين» : لماذا الآن؟

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نجيب ساويرس

نجيب ساويرس

عبر رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس رئيس حزب “المصريين الأحرار”، عن اندهاشه من إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سحب القوات الروسية من سوريا، متسائلا  ”لماذا الآن؟!”.

وأضاف “ساويرس” عبر تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، واصفًا بوتين بأنه “رجل مليء بالمفاجآت”، مشيرا إلى أن مفاجآته لم تقف عند حد قراره بإرسال القوات الروسية إلى سوريا، وإنما تجاوزته إلى قراره الجديد بسحب تلك القوات.

وكان الرئيس الورسي فلاديمير بوتين أمر ببدء سحبِ الجزء الرئيسي من القوة العسكرية الروسية في سوريا ابتداًء من اليوم الثلاثاء.

تدوينة رجل الأعمال نجيب ساويرس

تدوينة رجل الأعمال نجيب ساويرس

 

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