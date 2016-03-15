أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الدينار الكويتى يسجل 30 جنيهًا فى نهاية تعاملات اليوم فى البنوك

Google+ Print
الدينار الكويتى يسجل 30 جنيهًا فى نهاية تعاملات اليوم فى البنوك الدينار الكويتى يسجل 30 جنيهًا فى نهاية تعاملات اليوم فى البنوك

البنك المركزي المصري – أرشيفية

استقر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، اليوم الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، 8.9267 جنيه للشراء و8.9494 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 9.922 جنيه للشراء و9.9509 للبيع. وسجل الجنيه الإسترلينى 12.6545 جنيه للشراء و12.6921 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 9.0544 جنيه للشراء و9.0802 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى “100 ين” 7.918 جنيه للشراء و7.9395 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 1.3704 جنيه للشراء و1.3746 جنيه للبيع. وعلى مستوى صرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ سعر صرف الريال السعودى 2.38 جنيه للشراء و2.3867 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 29.645 جنيه للشراء و29.7501 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 2.4302 جنيه للشراء و2.4368 جنيه للبيع.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن

الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر