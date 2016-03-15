الدينار الكويتى يسجل 30 جنيهًا فى نهاية تعاملات اليوم فى البنوك

استقر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، اليوم الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، 8.9267 جنيه للشراء و8.9494 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 9.922 جنيه للشراء و9.9509 للبيع. وسجل الجنيه الإسترلينى 12.6545 جنيه للشراء و12.6921 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 9.0544 جنيه للشراء و9.0802 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى “100 ين” 7.918 جنيه للشراء و7.9395 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 1.3704 جنيه للشراء و1.3746 جنيه للبيع. وعلى مستوى أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ سعر صرف الريال السعودى 2.38 جنيه للشراء و2.3867 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 29.645 جنيه للشراء و29.7501 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 2.4302 جنيه للشراء و2.4368 جنيه للبيع.