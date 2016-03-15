ليلة_الأبطال بالفيديو – الإصابات تهاجم دفاع سيتي قبل الدربي.. كومباني وأوتاميندي يغادران

غادر فينسنت كومباني مدافع مانشستر سيتي ملعب مباراة فريقه أمام دينامو كييف بعد خمس دقائق فقط من بداية لقاء إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وفاز سيتي 3-1 خارج ملعبه على دينامو كييف وفي لقاء الإياب فقد قائده متأثرا بإصابة.

وغادر كومباني الملعب بعد كرة تعثرت فيها قدمه في أرض الملعب واشترك إلياكيم مانجالا بدلا منه.

وبعد كومباني، تعرض نيكولاس أوتاميندي قلب الدفاع الثاني لإصابة في الدقيقة 23 مما استدعى خروجه ودخول ديميكيليس بدلا منه.

ويحتاج دينامو كييف للفوز بثلاثية نظيفة على الأقل من أجل العبور لربع النهائي.

ويستعد سيتي لمواجهة مانشستر يونايتد في دربي مدينة مانشستر يوم 20 مارس الجاري.

شاهد الإصابة