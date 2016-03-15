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البيت الأبيض: من السابق لأوانه تقييم أثر انسحاب روسيا من سوريا

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البيت الأبيض: من السابق لأوانه تقييم أثر انسحاب روسيا من سوريا البيت الأبيض: من السابق لأوانه تقييم أثر انسحاب روسيا من سوريا

جوش إرنست

قال البيت الأبيض يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تراقب انسحاب روسيا من سوريا لكن من السابق لأوانه تحديد تأثير هذا التحرك على الحرب الأهلية أو على المنطقة بشكل أعم.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست للصحفيين خلال مؤتمر صحفي يومي “سنتابع هذا التحرك بالطبع. المؤشرات الأولية هي أن الروس ينفذون لكن لا يزال من السابق لأوانه في هذه المرحلة تحديد مدى تأثير ذلك على الوضع بشكل أوسع.”

وقال إيرنست “إذا واصلوا الالتزام… فستكون هذه نتيجة إيجابية.”

وقال للصحفيين “نشهد قدرا من التقدم على المسار الدبلوماسي ونحن سعداء بهذا.”

وأضاف “ما نركز عليه هو محاولة دفع هذه المحادثات السياسية” مضيفا أن عملية التنسيق والعمل الجماعي بشكل فعال أمر يرجع للمجتمع الدولي. وقال “سنرى أي نوع من التقدم يمكننا تحقيقه.”

 

 

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