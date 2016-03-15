العراق يطور نظمه المعلوماتية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية

وقع الدكتور ناصر الهتلان القحطانى، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والمهندس فلاح أحمد عجيل، رئيس الجمعية العراقية لتكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون مشترك وتم التوقيع بمقر المنظمة بالقاهرة.

وحضر مراسم التوقيع وفقا لبيان صادر عن المنظمة، الدكتور مصطفى فتحى رئيس أنشطة تكنولوجيا المعلومات بالمنظمة، وسهاد عادل جاسم سكرتير الجمعية والأستاذ باسل وليد عبد الجبار عضو الجمعية.

وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار عمل تتعاون من خلاله الجهتين فى عقد مجموعة من الأنشطة وورش العمل فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم الإلكترونى.

وقال الدكتور ناصر القحطانى "إن التوقيع على هذه المذكرة، يأتى فى إطار المتابعة والدعم المستمرين للعمل العربى المشترك فى جميع المجالات لتحقيق التنمية الإدارية فى العالم العربى، وأضاف: نرحب بالتعاون مع جمهورية العراق الشقيقة على جميع الأصعدة وسنعمل معا على تقديم حزمة من الأنشطة المتخصصة فى مجال التدريب والتأهيل الإلكترونى وبما يتناسب ويلبى احتياجات المواطن العراقى ويحقق خطط التنمية فى دولة العراق ومالها من ثقل كبير فى المنطقة العربية".

من جانبه قال المهندس فلاح عجيل "يأتى توقيع هذه الاتفاقية دفعا لآفاق التعاون لساحات أرحب مع المنظمات التابعة لجامعة الدول العربية وتوثيقا للعلاقات المشتركة فى المجالات الإدارية العلمية الحديثة ونظم المعلومات والتحول الرقمى.

وأكد عجيل ، أن توقيع المذكرة يأتى فى إطار حرص الجمعية على تطوير النظم الإدارية المتبعة ورفع الكفاءة والفعالية فى الأداء والجودة الشاملة والاستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات وحسن استخدام الموارد المتاحة وتصميم وإعداد البرامج التدريبية لتأهيل الكوادر البشرية فى دولة العراق.

ونوه رئيس الجمعية، بالدور الفعال التى تقوم به المنظمة العربية للتنمية الإدارية فى تحقيق التنمية الإدارية فى العالم العربى وذلك من خلال برامجها التدريبية والبحثية كما أنها تعد بيت الخبرة العربى فى مجالات الإدارة الحديثة ونظم المعلومات والتحول الرقمى والتدريب والبحوث ويمكن لكافة الدول العربية الاستفادة من هذه الخبرات لتحقيق التنمية الإدارية الشاملة على مستوى وطننا العربى".

وأوضح رئيس الجمعية: تنوعت وسائل التدريب لكننا نسعى لنكون رياديين فى هذا المجال مستندين بذلك إلى المرتكزات المعرفية التى تحملها الجمعية من خلال المؤسسين وهيئتها الإدارية وفرق العمل التى تسعى إلى الترويج لأفكار وطموحات جديدة فى بناء الحكومة الإلكترونية وآلية استصدار الرقم المدنى الموحد والأرشفة الإلكترونية وغيرها من التقنيات فى مختلف الميادين.

جدير بالذكر، أن الجمعية العراقية لتكنولجيا الحاسوب والمعلوماتية ITC، أنشئت فى عام 2010، وتعد إحدى واجهات منظمات المجتمع المدنى فى العراق المهتمة بالتدريب والتطوير وبالاستشارات وبالمسوحات والبحوث والدراسات الاستراتيجية فى المجال التكنولوجى بشكل عام.

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