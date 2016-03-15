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الاحتلال الإسرائيلى يقتحم حرم جامعة خضورى للمرة الثانية فى أقل من 18 ساعة

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الاحتلال الإسرائيلى يقتحم حرم جامعة خضورى للمرة الثانية فى أقل من 18 ساعة الاحتلال الإسرائيلى يقتحم حرم جامعة خضورى للمرة الثانية فى أقل من 18 ساعة
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، للمرة الثانية، وفى غضون أقل من 18 ساعة، حرم جامعة فلسطين التقنية - خضوري، غرب مدينة طولكرم.

وكان جنود الاحتلال قد داهموا الجامعة من بوابتها الرئيسية، فجر اليوم، وأجبروا الأمن على فتح بوابات مبنى الهندسة، وحطموا الخزائن الخاصة بالأطر الطلابية داخل المبنى، وصادروا الصور والمنشورات الخاصة بها، قبل انسحابهم.

واستنكرت إدارة الجامعة اقتحام الجامعة بشكل متكرر من قبل قوات الاحتلال، واعتبرته مساسًا وانتهاكًا لحرمتهًا ، وطالبت المؤسسات الدولية والقانونية بالتدخل العاجل لحماية الجامعة وطلبتها والعمل على فضح سياسات الاحتلال بحق الجامعة، التى تتعرض لانتهاكات صارخة أسفرت عن تخريب ممتلكاتها، وإصابة عدد كبير من طلبتها.
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مصر 365