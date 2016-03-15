أهالي العمرانية يعتدون بالضرب على «منى عراقي» ويحطمون كاميرات البرنامج

استطاعت قوة مباحث قسم شرطة العمرانية من إخراج الإعلامية منى العراقى مقدمة برنامج “انتباه”، على شاشة “المحور”، وفريق الإعداد الخاص بها من إحدى مناطق قسم العمرانية بعد التعدى عليها وتحطيم كاميرات البرنامج من قبل بعض الأهالي بدائرة القسم.

وتلقى اللواء خالد شلبى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة يفيد تعرض الإعلامية منى العراقى للتعدى من قبل بعض الأشخاص بدائرة قسم العمرانية، على الفور انتقلت القوات إلى مكان الواقعة وتبين إصابة الإعلامية إصابات طفيفة، بينما تعرض 3 أشخاص من فريق الإعداد بكدامات وجروح وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.