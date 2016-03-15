أوباما: يجب وقف العنف والأجواء الشريرة في الحملات الانتخابية

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم الثلاثاء إنه يشعر بالانزعاج إزاء ما يحدث في سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية ودعا الزعماء إلى رفض العنف وتنظيف أجواء السباق وذلك في إشارة إلى دونالد ترامب الذي يتصدر سباق.

وبحسب رويترز قال أوباما في مناسبة في مبنى الكونجرس “سمعنا لغة فجة ومثيرة للانقسام تستهدف النساء والأقليات.. تستهدف الأمريكيين الذين لا يبدون مثلنا أو لا يصلون مثلنا أو يدلون بأصواتهم مثلما نفعل.”

وأضاف “شاهدنا محاولات مضللة لوقف هذا الخطاب. وأيا كان الضرر الذي سيقع.. فإننا نعيش في بلد حرية التعبير فيه أحد أهم الحقوق التي نتمتع بها. وردا على تلك المحاولات.. شاهدنا عنفا فعليا. ولزم كثيرون جدا من زعمائنا الصمت.”

وتحدث أوباما بينما كان الأمريكيون يدلون بأصواتهم في خمس ولايات مهمة- أوهايو وفلوريدا وإيلينوي وميزوري ونورث كارولاينا- في انتخابات تمهيدية لاختيار المرشحين عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري بانتخابات الرئاسة في نوفمبر تشرين الثاني.

كان أوباما قال في السابق إنه لا يعتقد أن ترامب- الملياردير الذي يتصدر السباق الجمهوري- سيفوز في نوفمبر تشرين الثاني إذا أصبح مرشحا لحزبه.

لكن تعليقات أوباما الأخيرة تبين إلى أي مدى دفعه العنف الأخير في الحملات الانتخابية- لا سيما في تجمعات ترامب- إلى تصعيد خطابه ردا على ذلك.

ووصف ترامب (69 عاما) المهاجرين المكسيكيين غير القانونيين بالمجرمين كما اقترح حظرا مؤقتا لدخول المسلمين إلى الولايات المتحدة.

وقال أوباما إنه يرفض أي محاولات لنشر الخوف أو تشجيع العنف وقال إن ما يحدث في الحملات الانتخابية هذا العام لا يجسد القيم الأمريكية بشكل دقيق.

وأضاف “يجب أن يتوقف” ووصف أجواء الحملات بأنه “شرير”.