عبد الغفار يجتمع مع المجلس الأعلى للتدريب لبحث تطوير التدريب بالـ«داخلية»

عقد السيد مجدى عبد الغفار وزير الداخلية إجتماعًا، مساء يوم الإثنين، مع السادة أعضاء المجلس الأعلى للتدريب لبحث خطط تطوير وتحديث إستراتيجية التدريب بالوزارة وفق أسس علمية متطورة إتساقاً مع مستجدات العمل الأمني.

في بداية الإجتماع أكد السيد وزير الداخلية على أهمية استمرار تقييم منظمومة التدريب بالوزارة واعتماد خطط إستراتيجية جديده وفعاله وإعداد برامج تدريبية متطورة تسهم فى الإرتقاء بتأهيل العنصر البشرى تدريبياً وثقافياً ونفسياً من خلال خطط مدروسة وآليات مستحدثة لإعداد رجل شرطة عصرى قادر على أداء متطلبات العمل الأمنى ومواكبة التطور الذى طرأ على الجريمة وفق منظور متطور.

وأوضح عبد الغفار أن مواجهة تسارع وتيره تطور الجريمة لن يتأتى إلا بالإهتمام بالمحور التدريبى، مشيرًا إلى أن العنصر البشري الملتزم والمنضبط والمؤهل يُعد أساس النجاح، من خلال تعزيز قدراته وثقل معرفته ومهاراته عبر التدريب الهادف الذى يساهم فى إثراء خبراته الأمنية ويجعله عنصرًا مؤثرًا ومساهمًا فاعلًا في تحقيق رؤى المؤسسة الأمنية وأهدافها.

كما أوضح الوزير أن التعامل اليومى لرجل الشرطة مع المواطنين يحتم علينا إعتماد برامج متطورة تأهله للتفاعل مع مختلف المواقف وفق منظور أمنى يحقق طموحات المواطنين فى أداء المؤسسة الأمنية، وبما يضمن التعامل الإنسانى المتحضر مع المواطنين وكسب ثقة الجمهور وضمان تفاعلهم مع جهاز الشرطة.

كما شدد السيد الوزير على ضرورة اعتماد برامج تدريبية متخصصة تعتمد على تطبيق النظريات العلمية الحديثة والإستفادة بالخبرات المحلية والدولية منها فى مكافحة الجريمة التقليدية والمستحدثة .. الأمر الذى يستلزم تحديد الإحتياجات التدريبية لرجال الشرطة فى كافة المواقع ومختلف الجهات وصولاً إلى الإرتقاء بمستوى رجال الشرطة بمختلف مستوياتهم بما يواكب التطورات المتلاحقة فى المجال الأمنى مشيرًا إلى أهمية قياس العائد التدريبى ومدى فاعليته وتناسبه مع المهام الموكله لرجال الشرطة بمختلف المواقع.

وأشار السيد الوزير إلى أهمية إختيار العناصر القائمة على التدريب مؤكداً أن نجاح التدريب يعتمد فى الأساس على قدرة المدرب فى أداء مهمته التدريبية بكفاءة وإتقان.

وأشار سيادته إلى مراعاة تحديث برامج التدريب الملائمة لمواجهة الجريمة الإلكترونية خاصةً فى مجال الإرهاب وبما يواكب التطور الذى طرأ عليها.

ووجه سيادته بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطوير وتحديث كافة المعاهد ومراكز التدريب بالوزارة والإستعانة بأحدث الوسائل التدريبية المساعدة ، وزيادة الطاقة الإستيعابية للمعاهد ومراكز التدريب لزيادة أعداد المتدربين من رجال الشرطة كما وجه سيادته القيادات الأمنية بالتواصل الدائم والمستمر مع المرؤسين لتوعيتهم بأهمية التدريب وتعظيم القناعة بأهمية العملية التدريبية ومردودها الإيجابى على الروح المعنوية للقوات والإرتقاء بمعدلات الأداء الأمنى .

وفى نهاية الإجتماع أكد السيد مجدى عبدالغفار وزير الداخلية أن الوزارة تولى إهتماماً فائقاً لعملية التدريب، إيماناً منها بالدور المهم والحيوى الذى يؤديه التدريب من رفع كفاءة رجال الشرطة لتحقيق المهام المسندة إليهم على الوجه الصحيح، مشيراً إلى أن العنصر البشرى المزود بالعلم والمعرفة عن طريق التدريب الجيد يحقق طموحات الشعب المصرى فى أبناء جهاز شرطته الوطنية.