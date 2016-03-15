صور| نجوم الأهلي يشاركون حفل «هواوي» لإعلان رعايتها للنادي رسميًا

شارك نجوم نادي الأهلي، شريف إكرامي، وحسام عاشور، وعمرو السولية، ورامي ربيعة، المؤتمر الصحفي الذي تقيمه شركة “هواوي”، لإعلان رعايتها رسميا للنادي الأهلي، وتواجد من مسؤولي النادي الأحمر، عماد وحيد، عضو مجلس الإدارة، بجانب سمير عدلي، المدير الإداري لفريق الكرة، وشيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي.

ودخلت الشركة لتكون من ضمن الشركات التي سترعى قميص فريق الأهلي، في الفترة المقبلة، بعد الاتفاق مع شركة “صلة” السعودية، الراعي الرسمي للأهلي.