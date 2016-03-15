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الغرفة التجارية : «البنك المركزي» تعمد تبديد 550 مليون جنيه من خزانة الدولة

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الغرفة التجارية : «البنك المركزي» تعمد تبديد 550 مليون جنيه من خزانة الدولة الغرفة التجارية : «البنك المركزي» تعمد تبديد 550 مليون جنيه من خزانة الدولة

البنك المركزي المصري

كشف فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية في القاهرة، عن تعمد البنك المركزي تبديد 550 مليون جنيه من خزانة الدولة، بعد أن طرح ٥١٠ ملايين دولار في عطاء استثنائي ضخم الأسبوع الماضي، بسعر 7.83 جنيها، رغم أنه كان يعتزم خفض قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 112 قرشًا ليصبح 8.95 جنيه.

وتسائل الطحاوي، “لصالح من.. ومن المستفيد من تلك المبالغ؟ إذا كان المركزي قد طرح هذا المبلغ الضخم وهو لا يعلم أنه سيخفض قيمة الجنيه فتلك كارثة.. وإن كان يعلم فالكارثة أخطر”، على حد قوله.

وتساءل رئيس شعبة الأدوات المنزلية عن سر خفض سعر الجنيه رغم أن سعره كان قد بدأ في الارتفاع مقابل الدولار في السوق السوداء، مضيفًا: “هذه القرارات العشوائية تدفع الاستثمار للهروب والبحث عن بلاد أكثر استقرارا.. مناخ الاستثمار الآن طارد وخانق لكل من يريد العمل والإنتاج”.

من جانبه، قال عمر هريدى محامي شعبة المستوردين، إن “الشعبة رفعت قضية ضد وزارة الصناعة والتجارة للتراجع عن القرارات المقيدة للاستيراد”، موضحا أنه تم تأجيل القضية ليوم 28 مارس الجاري.

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