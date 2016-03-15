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معتز الدمرداش يغادر MBC مصر

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معتز الدمرداش يغادر MBC مصر معتز الدمرداش يغادر MBC مصر

معتز الدمرداش – أرشيفية

رحل الإعلامي معتز الدمرداش، عن قناة “MBC ” بعد أن انتهت فترة تعاقده مع القناة التي كانت لمدة عام واحد.

كانت العلاقة بين الدمرداش وMBC  ”إيجابية” ، ورغم عدم تجديده للتعاقد فإن روح الود والاحترام المتبادل بين الطرفين، ما زالت قائمة  ولا توجد أي خلافات مع إدارة القناة.

يذكر أن معتز الدمرداش هو أحد مؤسسي MBC عندما عندما انطلقت عام 1991 ، وكانت القناة الفضائية العربية المستقلة الأولى في المنطقة العربية التي تقدم الأخبار ومجموعة متنوعة من البرامج لملايين الناطقين بالعربية حول العالم.

وعمل الدمرداش في MBC لمدة 12 عامًا، وأصبح يمثل جزءً أصيلًا من هذا الكيان الإعلامي.  ولم يحسم “الدمرداش” أمره بالنسبة لوجهته القادمة ، وسيعلن عن مشروعه الإعلامي الجديد في الوقت المناسب.

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