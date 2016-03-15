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مدرب حراس الإسماعيلي لـ في الجول: عواد أكثر ما أعجبني في لقاء الاتحاد رغم الهزيمة

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مدرب حراس الإسماعيلي لـ في الجول: عواد أكثر ما أعجبني في لقاء الاتحاد رغم الهزيمة مدرب حراس الإسماعيلي لـ في الجول: عواد أكثر ما أعجبني في لقاء الاتحاد رغم الهزيمة

أكد سعفان الصغير مدرب حراس المرمى بالإسماعيلي أن محمد عواد حارس مرمى الفريق هو أكثر اللاعبين الذين حصلوا على إعجابه في مواجهة الاتحاد السكندري رغم الهزيمة.

وكان الإسماعيلي قد سقط أمام الاتحاد بهدف دون رد يوم الثلاثاء في المباراة التي جمعت بينهما لحساب الجولة 22 من الدوري المصري.

وجاء هدف المباراة الوحيد بعدما استغل يوسف إبراهيم "أوباما" خروج عواد من مرماه لينطلق باتجاه منطقة الجزاء ويسدد الكرة في الشباك الخالية من حارسها.

وتحدث الصغير لـFilGoal.com قائلا:"محمد عواد كان أكثر اللاعبين حماسا وأداء في المباراة".

وأكمل"لقد كنت معجبا به للغاية على الرغم من الهزيمة".

وواصل"كنت أتمنى أن نحقق الانتصار لنحتل المركز الرابع بشكل منفرد ولكن الهزيمة أمر وارد حدوثه في كرة القدم".

وأتم"المطلوب حاليا هو التماسك وتعويض الهزيمة بالفوز في المباراة المقبلة".

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس حاليا برصيد 34 نقطة بفارق نقطة عن الانتاج الحربي.

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