قائمة المقاصة – 20 لاعبا يتوجهون للكونجو في رحلة شاقة

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لمصر للمقاصة عن قائمة فريقه التي تسافر فجر الأربعاء لمواجهة دون بوسكو بإياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية يوم السبت.

وفاز المقاصة 3-1 في مباراة الذهاب على دون بوسكو وخسارته بهدفين نظيفين تقصيه من البطولة.

وضمت القائمة 20 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: محمود حمدي - أحمد مسعود - محمود كوكو

الدفاع: احمد سامي - عبد الحميد سامي - أحمد سعيد اوكا - أبوبكر عبد اللطيف - محمد عطوة - حسني فتحي - محمود وحيد.

الوسط: حسين الشحات - عمرو بركات - عمر النجدي - محمود عبد العاطي "دونجا" - - محمد جابر "ميدو" - هاني سعيد - حسين رجب.

الهجوم : نانا بوكو - السيد حمدي - عمر السعيد.

وسينهي المقاصة مرانه الأخير بالقاهرة مساء الثلاثاء على أن يتوجه مباشرة للمطار للإقلاع بالطائرة في الثانية صباحا متوجها إلى إثيوبيا ثم البقاء بها ثلاث ساعات.

وتستغرق الرحلة من إثيوبيا أربع ساعات إلى مدينة لوبومباشي بالكونجو.

وتتكون البعثة من 20 لاعب و9 من افراد الجهاز الفنى فى وجود رئيس البعثة عمرو مصطفى المدير التنفيذى للمقاصة.

وقال وليد هويدي لـFilGoal.com يوم الثلاثاء: "الفريق سيخوض مرانا خفيفا في حديقة الفندق يوم الأربعاء نظرا لحالة الإرهاق التي سيكون عليها اللاعبين جراء السفر".

وأضاف "ثم سنخوض مران الأربعاء بأحد الملاعب الفرعية القريبة من الفندق على أن يكون المران الأخير في نفس ملعب المباراة".

وأتم "سينتظرنا القنص المصري بالكونجو أحمد سامي لإزالة أي عواقب تواجه البعثة".