أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: شاهدت أشياء غريبة في لقاء الاتحاد ساهمت في فوزهم

Google+ Print
مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: شاهدت أشياء غريبة في لقاء الاتحاد ساهمت في فوزهم مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: شاهدت أشياء غريبة في لقاء الاتحاد ساهمت في فوزهم

أبدى أيمن الجمل المدرب العام للإسماعيلي انزعاجه من بعض الأحداث التي وقعت خلال لقاء فريقه أمام الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء.

وكان الإسماعيلي قد سقط أمام الاتحاد بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما لحساب الجولة 22 من الدوري المصري.

وتحدث الجمل لـFilGoal.com قائلا:"المباراة شهدت أشياء غريبة للغاية".

وأكمل"أكثر لاعب من الاتحاد كان يسقط على الملعب اداعي الإصابة ويخرج لتلقي العلاج وفجأة يعود للملعب سريعا وكأن شيئا لم يحدث".

وأضاف"لقد شاهدنا الجهاز الطبي للاتحاد أكثر من لاعبيهم خلال المباراة بسبب تلك الادعاءات".

وأتم"للأسف لم تكن هناك إدارة حازمة للمباراة لإيقاف هذه الأمور التي ساعدت الاتحاد على الخروج بنقاط المباراة كاملة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع