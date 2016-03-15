مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: شاهدت أشياء غريبة في لقاء الاتحاد ساهمت في فوزهم

أبدى أيمن الجمل المدرب العام للإسماعيلي انزعاجه من بعض الأحداث التي وقعت خلال لقاء فريقه أمام الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء.

وكان الإسماعيلي قد سقط أمام الاتحاد بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما لحساب الجولة 22 من الدوري المصري.

وتحدث الجمل لـFilGoal.com قائلا:"المباراة شهدت أشياء غريبة للغاية".

وأكمل"أكثر لاعب من الاتحاد كان يسقط على الملعب اداعي الإصابة ويخرج لتلقي العلاج وفجأة يعود للملعب سريعا وكأن شيئا لم يحدث".

وأضاف"لقد شاهدنا الجهاز الطبي للاتحاد أكثر من لاعبيهم خلال المباراة بسبب تلك الادعاءات".

وأتم"للأسف لم تكن هناك إدارة حازمة للمباراة لإيقاف هذه الأمور التي ساعدت الاتحاد على الخروج بنقاط المباراة كاملة".